법원, 3·1절 9인 차량시위 허용… 11개 방역수칙 지켜야

[아시아경제 배경환 기자] 법원이 3·1절소 소규모 서울 도심 차량시위를 허용했다. 단 참가자 9인 이내로 제한된다.

28일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정1부(안종화 부장판사)는 전날 보수단체 애국순찰팀이 서울경찰청장을 상대로 낸 차량시위 금지처분 효력 집행정지 신청을 일부 인용했다.

앞서 애국순찰팀은 3.1절에 10명이 차량 10대를 이용해 독립문 부근에서부터 통일로, 광화문 등을 거쳐 한성과학고 부근까지 진행하는 차량시위를 하겠다고 경찰에 신고한 바 있다. 하지만 금지 통고를 받고 행정소송과 함께 집행정지를 신청했다.

재판부는 금지 처분으로 인한 주최 측의 회복하기 어려운 손해와 이를 예방하기 위한 긴급한 필요성을 인정해 시위를 허가했다. 이들의 시위가 공공복리에 중대한 영향을 미친다는 경찰 측 주장은 받아들이지 않았다.

다만 시위 참가 인원을 차량 9대를 이용한 9명으로 제한하고 11가지의 방역·교통안전 수칙을 준수하도록 명령했다.

