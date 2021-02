전남 서부권아동보호전문기관, 아동학대 대응체계 개선 간담회 진행

김원이 더불어민주당 목포시 국회의원과 아동학대 대응체계 개선 의견 나눠

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 서부권아동보호전문기관(관장 임광묵)은 지난 26일 김원이 더불어민주당 목포시 국회의원 사무실에서 아동학대 대응체계 개선을 위한 간담회를 진행했다고 27일 밝혔다.

이번 간담회에서는 ‘아동복지법’ 및 ‘아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법’ 개정사항에 따른 지역사회 내 효과적인 아동학대 대응 체계운영과 아동학대 대응체계 개선을 위한 방안에 관해 이야기 하는 시간을 가졌다.

임광묵 전남 서부권아동보호전문기관장은 “2021년에도 목포 지역 내 아동학대 대응체계 구축 및 제도 개선과 지역사회 아동보호체계강화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

김원이 더불어민주당 목포시 국회의원은 “아동학대 대응체계 개편이 성공적으로 정착되도록 최선을 다하며, 국회에서도 제도적 지원을 위해 꾸준히 앞장서겠다”고 밝혔다.

