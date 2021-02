[속보] 화이자 백신 세계최초 1병당 7명 접종 가능성…"우리 기술 좋아"

속보[아시아경제 임주형 기자] 미국 화이자사가 개발한 코로나19 백신의 1바이알(병)당 접종 인원이 6명에서 7명으로 늘어날 가능성이 있는 것으로 알려졌다.

국립중앙의료원은 국내 화이자 백신 접종 첫날인 27일 국내 기업들이 개발한 특수한 '최소 잔여형 주사기'(Low Dead Space·LDS)를 이용해 1바이알당 접종 인원 확대 방안을 검증한다. 1바이알당 접종 인원이 6명에서 7명으로 늘어나면 세계 첫 사례가 된다.

정기현 국립중앙의료원장은 이날 오전 9시 화이자 백신 접종을 참관하러 온 정세균 국무총리에게 화이자 1병당 접종 인원을 설명하면서 "주사기도 좋고, 간호사 기술도 워낙 괜찮아서 더 이상의 결과가 나올 수가 있다"고 말했다.

그는 "오전에 제대로 해보면 정확히 검증해 볼 수 있을 것 같다"며 "동결된 화이자 백신이 해동되면 0.45cc 정도가 있고, 여기에 1.8cc의 생리식염수를 섞으면 총량이 2.2cc가 되는데 1회 접종 용량을 0.3cc로 하면 7인분이 나온다"고 설명했다.

이에 정 총리는 "그건 영업 비밀이니까…"라고 말했고, 정 원장은 "대박 사건이 터질 것 같은데…"라고 언급했다. 정 총리는 또 "6인분이 다 안 나오고 5.5인분 되면 어떡하나 걱정을 했다. '우리 간호사들 실력이 뛰어나니 믿어도 되겠지' 했는데 제 생각이 틀리지 않았다는 게 확인된 것 같다"고 말했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr