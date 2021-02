서초구 양재천 비대면 올인원 방역시스템 갖춰

방문자 손 내밀면 적외선센서 자동으로 온도 측정 손소독제 분사... 발열 체크, 손 소독 시간 줄여 편리하고 빠르게 코로나19 예방

[아시아경제 박종일 기자] 서초구는 양재천에 비대면 발열체크와 자동 손 소독 기능이 합쳐진 신개념 올인원 코로나19 방역시스템을 갖췄다고 밝혔다.

비대면 올인원 방역시스템은 방문자가 적외선 센서 아래에 손을 내밀면 2초 이내로 자동으로 온도를 측정하고 손소독제가 자동으로 분사되는 방식이다.

초고정밀 적외선 센서를 채택해 손이나 손목 온도를 측정하기 때문에 오차범위는 ±0.2°C이며, 체온 측정 시 정상이면 ‘정상입니다’라는 안내 음성이 나오며 체온이 높으면 ‘고온입니다’라는 음성 안내와 함께 경고음이 울린다.

이번에 도입한 올인원 방역시스템은 기존의 체온측정계와 달리 체온 측정과 손 소독을 한번에 할 수 있게 해 대기 시간을 크게 줄일 수 있다.

또, 크기가 작아 좁은 공간에도 설치가 쉬운 장점이 있다.

구는 양재천 공중화장실 4개소와 현장근무자 사무실에 기기를 시범적으로 설치, 시민들의 반응을 살펴 양재천 등 지역내 하천 전 구간에 확대 설치하는 것을 검토하고 있다.

한편, 서초구는 ‘코로나19 청정구역, 양재천’을 조성하기 위해 다양한 노력을 펼치고 있다.

▲‘한방향 걷기’ 및 ‘마스크 착용’ 캠페인 실시 ▲하천 곳곳에 손소독제 비치 ▲코로나19 예방수칙 안내방송 실시 ▲벚꽃 개화기간 주말 양재천 전면통제 등을 실시하여 시민들의 호평을 받았다.

김세율 서초구 물관리과장은 “이번에 도입한 비대면 올인원 방역시스템으로 양재천을 이용하는 시민들이 간편하고 위생적으로 개인방역을 할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 시민들이 안심하고 다니실 수 있는 양재천을 만들도록 하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr