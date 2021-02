26일 코로나19 백신접종 대장정 시작...지역내 요양병원, 요양시설 내 65세 미만 종사자 및 입소자부터 접종

[아시아경제 박종일 기자] 전국적으로 코로나19 백신 접종이 일제히 시작된 26일 성북구(구청장 이승로)도 전 구민 백신 접종 대장정에 돌입했다.

성북구 종암동에 위치한 요양병원에서 종사자가 백신 접종을 받고 있다.

이 요양병원에는 어제 25일 아스트라제네카 백신이 도착, 26일부터 65세 미만 종사자 및 입소자를 대상으로 첫 접종이 시작됐다.

지역내 요양병원 및 요양시설 등 고령층 집단 시설 내 대상자 1500여명이 3월 초까지 백신 접종을 받을 예정, 이후 고위험 의료기관 종사자, 역학조사관 등이 접종, 5월부터 65세 이상 구민 등으로 접종 대상을 넓혀갈 계획이다.

성북구 내 일반 구민은 4월 이후 정부 시책에 따라 연령별·단계적으로 접종을 받게 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr