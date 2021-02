[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 보험사 콜센터 관련 2명과 기존 확진자 관련 1명 등 3명의 코로나19 확진자가 발생했다.

26일 광주시에 따르면 이날 오후 6시 기준 3명이 추가로 확진 판정을 받아 광주 2060~2062번 확진자로 분류됐다.

광주 2060번은 지난 15일 확진된 광주 1950번 관련 확진자다.

광주 1950번의 감염경로는 아직 밝혀지지 않았다.

광주 2061~2062번은 라이나생명 콜센터 관련 확진자들이다.

라이나생명 콜센터 관련 누적 확진자는 22일 1명, 23일 24명, 24일 11명, 25일 7명, 26일 2명(오후 6시 기준) 등 45명이다.

이날 신규 확진자는 현재 4명(기발표 1명)이다.

지역 누적 확진자는 2062명이다.

