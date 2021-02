[아시아경제 박지환 기자] 조망권 문제로 시비 끝에 이웃집 대문에 기왓장을 던진 혐의(재물손괴)를 받는 가수 전인권씨가 검찰에 송치됐다.

26일 경찰에 따르면 서울 종로경찰서는 이웃집 대문에 기왓장을 던진 혐의를 받는 가수 전인권(67)씨를 지난 18일 검찰에 송치했다.

종로구 삼청동에 사는 전씨는 옆집이 지붕을 1m가량 높이는 공사를 해 자신의 조망권을 침해했다며 마찰을 빚던 중 지난해 9월 이웃집 대문에 기왓장을 던진 것으로 알려졌다. 전씨는 경찰에서 '돌은 던졌지만 기왓장은 아니다'라고 진술한 것으로 전해졌다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr