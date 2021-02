만 65세 미만 요양병원, 요양시설 입원·종사자부터 접종





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군이 26일 안전한 접종으로 군민의 생명과 건강을 보호할 수 있는 집단면역 확보를 위한 코로나19 백신 예방접종을 시작했다고 밝혔다.

군은 우선 만 65세 미만 요양병원과 요양시설의 입소자 및 종사자 등 1450여 명을 대상으로 3월 첫째 주까지 아스트라제네카 백신을 접종한다.

1차 접종이 마무리되면 고위험 의료기관의 보건의료인과 코로나 1차 대응요원인 119구급대원, 방역 관련 보건소 직원들 접종을 3월 중에 마무리할 계획이다.

요양병원의 경우 자체 접종, 요양시설은 시설별 계약된 촉탁의사의 방문 접종 또는 어려울 경우 보건소 방문팀에서 방문 접종하며 보건소 내소 접종도 가능하다.

