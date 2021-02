장애학생지원센터, 온라인 학습법·학습 도우미 제도 설명

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “불편함을 없애는 건 정성이지요”.

동명대(총장 정홍섭) 장애학생지원센터(센터장 정광호)는 2월 25일 학생복지관에서 대학 첫 발걸음을 내딛는 장애인 신입생과 부모를 대상으로 오리엔테이션을 했다.

학교에 관한 ‘알짜’ 정보를 제공하고 ▲장애학생지원센터 소개 ▲장애학생 우선 수강신청제도와 상대평가 제외 방침 ▲온라인 학습법과 학습 도우미 제도 등을 설명했다.

장애 학생들의 애로사항도 미리 파악하는 시간을 가졌다.

학생상담센터(상담교수 김수아) 소개와 상담프로그램 ‘꽃구름’ 등 장애학생들의 진로지도상담 관련 특강도 가졌다.

