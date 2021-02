26일 서울 강남구 코엑스 전시장에서 전시컨벤션마이스 업계 관계자들이 정부의 코로나19 방역조치로 인한 집합금지 등 으로 입은 피해 보상 촉구 및 방역지침 개선을 촉구하는 기자회견을 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.