경남교육청, 사립유치원 급식관리 시동걸다

급식관리자 240여 명 대상 위생의식 제고 연수

급식 위생관리 핵심 담은 교육자료 제작·배포

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청은 26일 도내 사립유치원 급식관리자 240여명을 대상으로 온라인 연수를 시행해 급식 전반에 대한 위생관리 핵심 내용을 담은 교육자료를 각 유치원으로 배포했다.

이는 변화되는 유치원 급식 정책을 안내하고 급식관리자들의 위생 의식 제고 및 역량 강화를 통해 건강하고 안전한 유치원 급식 운영의 토대를 구축하고자 마련됐다.

이번 연수는 학교 급식법령 주요 개정내용, 2021학년도 유치원 급식 정책 방향 및 유치원에서 기본적으로 준수해야 하는 ▲유치원 급식 운영 관리 ▲식중독 예방 활동 ▲영양 관리 강화 ▲식재료 품질 관리 ▲급식 시설 및 기계 기구 관리 ▲투명한 급식 경비 관리 등 6개 분야다.

유치원에 배포된 교육자료에는 식중독 예방을 위한 5대 위생 수칙 등 위생관리에 관한 내용을 수록됐으며 향후 유치원 급식 위생·운영 관리 강화를 위한 현장 지도와 상담을 연중 실시할 예정이다.

김순희 평생교육급식과장은 “아이들이 건강하게 자라는데 관리자의 역할이 중요한 만큼, 이번 연수를 통해 아이들에게 더욱 안전하고 건강한 유치원 급식이 제공될 수 있도록 최선을 다해 달라”고 당부했다.

