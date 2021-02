성북구, 코로나19 백신 예방접종 홈페이지 오픈

백신 접종 본격화됨에 따라 홈페이지에서 투명하고 정확한 정보제공...예방접종 콘텐츠 한 눈에! 보기 쉽게! 이용자들 접근성과 편의성 강화

[아시아경제 박종일 기자] 전 국민 대상으로 코로나19 백신 예방접종이 26일부터 시작되면서 구민들의 관심이 급격히 높아지고 있다.

이에 따라 성북구는 투명하고 정확한 정보를 제공하기 위해 24일 '한 눈에 보는 백신 예방접종 홈페이지'를 오픈했다.

우선, 성북구 대표 홈페이지 접속 화면을 백신 예방접종 , 코로나19현황판, 구청 홈페이지 3개 메뉴로 구성, 이용자들의 접근성과 편의성을 강화했다.

오픈된 백신 예방접종 홈페이지에는 예방접종에 관한 콘텐츠를 한 눈에 알아볼 수 있도록 직관적이고 편의성을 강조한 메뉴 체계와 디자인으로 구성, 스마트폰 접속 시에도 각종 정보들을 편리하게 이용할 수 있도록 반응형 웹 페이지로 작업했다.

주요 수록 내용으로는 질병관리청에서 제공하는 정보 중에 가장 궁금할만한 4가지 메뉴와 성북구의 접종센터 사전 준비 및 첫 접종일인 26일 요양소 자체 접종에 대한 진행 상황으로 구성했다.

▶ 한눈에 보는 코로나19 백신 예방접종계획

▶ 백신 접종 시기

▶ 어디서, 어떻게 접종 받는지

▶ 언제부터 효과? 이상 반응 시?

▶ 현재 성북구는?

구 관계자는 “코로나19 백신 접종이 시작됨에 따라 방대하게 쏟아지는 정보와 소식을 보기 쉽게 정리, 백신 예방접종 홈페이지에서 실시간 제공할 계획“이라고 밝혔다.

