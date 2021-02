[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 코로나19 백신접종 시작을 하루 앞둔 25일 오전 성동구 보건소로 백신이 도착했다고 밝혔다.

26일부터 시작되는 백신 접종은 65세 미만 요양병원과 노인요양시설 입소자 및 종사자를 대상으로 한다.

이암요양원에서 근무하는 요양보호사를 대상으로 26일 오전 10시 백신 접종이 시작되며 구는 안전한 백신 접종을 위해 만반의 준비를 마쳤다고 밝혔다.

성동구는 서울시 1호 지역접종센터로 선정돼 정부에서 선정한 고위험 의료기관 종사자 및 코로나19 대응요원 접종으로 3월 중순부터 센터 운영된다.

정원오 성동구청장은 “서울시 1호 지역접종센터로서 서울시 전 자치구에 설치 예정인 지역접종센터의 표준이 되도록 서울시와 함께 빈틈없이 준비하겠다” 며 “안심하고 백신접종에 참여하실 수 있도록 모든 과정을 철저하고 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.

