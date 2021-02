서울농협, '2020년도 마케팅 통합프로모션' 우수 농축협 시상

영등포농협·동서울농협·한국양토양록농협 선정

[아시아경제 이관주 기자] 농협 서울지역본부는 25일 2020년도 상호금융 마케팅 통합프로모션 우수 농축협에 대한 시상을 진행했다고 밝혔다.

상호금융 마케팅 통합프로모션은 스마트뱅킹·콕뱅크, 핵심비이자이익 등 11개 중점 추진 항목을 연중 평가하는 것으로, 서울농협에서는 영등포농협(조합장 이정택), 동서울농협(조합장 박유선),한국양토양록농협(조합장 안현구)이 우수 농축협으로 선정됐다.

이대엽 서울농협 본부장은 “코로나19와 금융산업의 각종 규제, 저성장·저금리 기조 장기화 등 사업추진에 어려움이 많은 상황에서 전 임직원의 노력으로 이루어낸 값진 성과”라며 “앞으로도 상호금융의 지속성장을 통해 서울농협이 수익센터로서 도시농협 역할을 충실히 할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

