전남도교육청, 학교공간혁신 직무연수 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 지난 22일부터 24일까지 전남교육연수원에서 영역단위 학교공간혁신 교장과 담당자 40여 명이 참여한 가운데 ‘삶을 담은 학교공간혁신 직무연수’를 실시했다고 25일 밝혔다.

‘영역단위 학교공간혁신 사업’은 올해 영역단위 12개 대상 학교에 학생, 교직원, 학부모의 의견을 모아 설계와 시공단계를 거쳐 3억 원의 사업비를 지원해 내년 2월에 미래교육공간을 선보이는 사업이다.

연수는 ‘미래를 위한 건축’을 주제로 ▲학생의 건강 ▲미래사회를 위한 친환경 건축의 중요성 ▲학교공간혁신 사업 방향 ▲공간의 변화 유형 ▲사용자 참여설계 등의 구체적인 사례를 분석했다. 또 교장, 교사, 행정실장 별로 나뉘어 역할과 주의할 점을 토론했고, 학교공간혁신 행정처리와 예산에 대해 안내했다.

연수를 받은 학교는 내달 중 민간건축전문가인 촉진자를 용역 계약한 뒤 ‘2021년 학교공간혁신 영역단위 사업’을 본격 추진할 예정이다.

연수에 참가한 교직원들은 “학교 공간혁신은 혼자의 생각과 노력이 아니라 구성원 모두의 협력과 소통으로 만들어가고, 미래교육을 위한 고민과 교육과정의 변화가 함께 돼야 한다”고 소감을 밝혔다.

