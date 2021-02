野, 문 대통령 부산방문 '선거개입' 비판…"탄핵사유 해당"

주호영 국민의힘 원내대표 "대통령 일정 끝난 뒤 선거법 위반 혐의 검토"

[아시아경제 금보령 기자] 문재인 대통령의 부산 방문을 두고 야당이 부산시장 보궐선거를 염두에 둔 '선거 개입'이라고 비판하고 나섰다. 국민의힘은 탄핵 사유가 될 수 있다며 선거법 위반 여부에 대해서도 검토할 것이란 입장을 내비쳤다.

25일 주호영 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 문 대통령의 부산 방문에 대해 "아예 팔 걷어붙이고 공격적으로 선거행보에 나설 태세"라고 밝혔다.

문 대통령은 이날 부산으로 내려가 부전역에 들러 동남권 메가시티 추진 상황을 점검하고, 가덕도 신공항 후보지를 시찰했다. 문 대통령이 부산을 찾은 건 지난해 2월 부산형 일자리 상생 협약식에 참석한 이후 1년여 만이다.

주 원내대표는 "재난지원금 공세로도 마음 안 놓이는지 모르기는 해도 가덕도 신공항, 동남권 메가시티로 민주당을 지원하기 위한 선거운동에 나서는 것"이라며 "청와대는 한국판 뉴딜현장 행보라고 선거와 무관하다고 얘기하지만 누가 보더라도 대통령의 도를 넘은 선거 개입"이라고 꼬집었다.

이어 그는 "정권 차원의 명백한 불법 선거 개입 중단하라"며 "선거 질서 훼손, 노골적 선거 개입은 탄핵사유에 해당된다는 거 잊지 말아야 한다. 국민의힘은 대통령 일정이 끝난 뒤 선거법 위반 혐의에 대해 검토하겠다"고 강조했다.

김현아 비대위원은 "대통령의 재보궐선거 지원이 눈물겹다"며 "정권 연장만이 레임덕에 대한 최선의 대응이라 보는 것 같다"고 했다. 또 김병민 비대위원은 "4월 보궐선거 앞둔 대통령의 발걸음이 다급해보인다"고 평했다.

서병수 국민의힘 의원은 문 대통령의 가덕도 방문을 '부산시민을 우롱하는 선거 운동'이라고 표현했다. 서 의원은 "정부 당국자들은 병 주고, 대통령은 약 주겠다는 거 아니겠나"라며 "제대로 된 약을 주겠다면 굳이 부산에 안 내려가도 된다. 지금 당장이라도 모든 절차 생략하고 가덕도 신공항 시작하라고 기획재정부와 국토교통부 장관에게 지시하면 될 일"이라고 말했다. 국토부는 신공항 사업 예산이 최대 28조원에 달한다는 점을 우려하며 가덕도 신공항에 대한 부정적인 입장을 이달 초 국회에 전달한 것으로 알려졌다.

김기현 국민의힘 의원 또한 이날 페이스북을 통해 "대통령은 보고를 받는다는 핑계로 부산에 내려가 가덕도 신공항이라는 선물 보따리를 푼다고 한다"며 "정치적으로 이용해먹을 작심으로 탈법을 저지르고, 국회 통과 전에 미리 장사를 하겠다는 속셈인 것"이라고 비판했다.

