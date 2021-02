대구시, 코로나19 백신 1호 접종자는 요양병원 60대 부부의사

북구 한솔요양병원 운영자 … 요양시설은 닥터김노인요양센터에서 첫 접종

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구지역에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 첫 접종자는 60대 부부의사로 정해졌다.

25일 대구시에 따르면 26일 오전 9시30분부터 아스트라제네카 백신 접종이 요양병원과 요양시설을 중심으로 순차적으로 진행되는 가운데, 첫 접종자는 북구 한솔요양병원을 운영하는 부부 의사인 황순구(61)·이명옥(60)씨다.

지난 2013년 개업한 해당 병원은 종사자와 입원환자에 대한 주기적 선제검사를 모범적으로 실시하면서 현재까지 코로나19 확진자가 발생하지 않았다는 점이 첫 접종 병원 선정 사유로 고려됐다고 대구시는 설명했다.

권영진 대구시장은 26일 오전 한솔요양병원을 방문해 첫 접종자와 접종 의료진을 격려할 예정이다.

요양시설의 경우 1호 접종 시설은 2008년부터 13년간 운영되고 있는 닥터김노인요양센터(중구 소재)다. 이곳에서 시설장인 사회복지사 김혜원씨(61)가 중구보건소에서 첫번째로 접종한다.

앞서 경기도 이천물류센터에서 분배된 아스트라제네카 백신은 25일 오전 5시 대구지역의 보건소와 자체접종이 가능한 요양병원에 도착했다. 요양병원은 오는 3월10일까지, 요양시설은 3월말까지 촉탁의나 보건소 방문접종 또는 보건소 내소접종을 통해 1차 접종을 완료할 계획이다.

이와 별도로, 화이자 백신의 경우 26일 대구지역예방접종센터(중구 계명대학교 대구동산병원 별관)에 도착한다.

권영진 대구시장은 "지난해 코로나19 대유행 이후 1년이 지난 지금, 백신 접종을 하는 이 자리에 서니 감회가 새롭다. 지난 힘든 시간을 이겨내고 방역을 성공으로 이끈 대구시민들의 시민정신으로 백신접종에 다 같이 힘을 모아 코로나19 전쟁을 종식시키자"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr