[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 25일 경북 성주군 초전면 소성리 사드(THAAD·고고도미사일방어체계)기지 입구에서 주민들이 공사 장비·자재 반입을 막기 위한 시위를 벌이고 있는 가운데, 경찰이 강제해산에 들어갔다.

경찰은 이날 오전 10시30분부터 경찰력 500여명을 동원해 소성리 마을회관 앞 도로에서 연좌시위하는 주민 50여명에 대한 강제해산에 나섰다.

이들 주민들은 사드기지 공사 중단과 공사 장비·자재 반입 철회를 요구하며, 사다리형 구조물에 몸을 넣고 경찰 해산조치에 맞서고 있다.

앞서 지난달 22일에도 국방부가 사드기지 내 장병 생활환경을 개선하기 위해 공사 장비·자재를 반입하는 과정에서, 시위대와 심한 마찰을 빚었다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr