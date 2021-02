전해철, 백신 접종 요양병원 현장점검…"표준모델로 중요한 역할 할 것"

부천 시립노인전문병원 백신 접종절차·보관장소 점검·추진상황 청취

[아시아경제 임철영 기자] 전해철 행정안전부 장관이 국내 최초로 공급되는 아스트라제네카(AZ) 백신의 접종이 26일부터 시작됨에 따라 25일 오전 부천 시립노인전문병원(요양병원)을 방문하여 백신 접종 추진상황 등을 사전 점검했다.

이날 전 장관은 병원 1층 외래진료소에서 마련된 예방접종 장소를 들러 백신 접종절차와 백신 접종과정 등을 점검하는 한편 예방접종실에 마련된 백신 냉장보관소에서는 아스트라제네카(AZ) 백신의 안전한 보관과 관련한 비상전력장치 및 관리자 지정, 폐쇄회로(CC)TV 등 보안 문제도 확인했다.

전해철 장관은 “26일 전국에서 65세 미만 입원·입소자 및 종사자 등 75만 명을 대상으로 국민 안전 확보를 위한 의미 있는 첫 접종이 시작되는 만큼 부천 시립노인전문병원을 비롯한 요양병원과 보건소 등에서의 백신접종은 향후 백신 접종의 표준모델로서 중요한 역할을 할 것”이라면서 "방역 최일선에서 종사하는 의사, 간호사 등 의료 종사자분들이 안전하게 백신을 접종하는 모습과 이상 반응 시 매뉴얼에 따른 대처 및 사후조치 등은 국민에게 백신에 대한 안전성과 신뢰감을 줄 수 있다는 점에서 대단히 중요하다"고 강조했다.

전 장관은 이어 백신접종과 관련한 현장의 애로사항 및 건의사항을 수렴한 뒤, 경기도·부천시 및 병원 관계자들을 격려했다. 그는 "지자체는 백신 접종에 혼선이 발생하지 않도록 빈틈없이 관리할 필요가 있고, 요양병원·요양시설 등에서는 백신 접종 후 지속적인 접종자 모니터링으로 백신접종의 모든 과정을 빠짐없이 기록·관리해 국민들에게 투명하게 공개해야 한다"면서 “지자체와 접종기관의 필요한 사항이나 애로사항 등에 대해 적극적으로 지원토록 노력하겠다”고 말했다.

