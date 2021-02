6살 딸 3층 창밖으로 던져 추락 … 30대 엄마도 투신

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 구미의 한 빌라에서 6살 난 자신의 딸을 3층 창밖으로 던진 사건이 발생했다. 다행히 건물 아래 있던 인근 주민이 떨어지는 아이를 받아 목숨을 건졌다.

구미경찰서에 따르면 24일 오후 3시 40분께 경북 구미시 진평동 4층짜리 빌라 3층에서 30대 여성 A 씨가 창문 밖으로 B 양(6)을 밀어 떨어뜨렸다.

건물 1층에서 식당을 운영하는 C 씨가 싸우는 소리를 듣고 식당 밖으로 나와 있다가 추락하는 B 양을 받기 위해 양손을 뻗었지만 B 양은 C 씨의 손을 스치면서 바닥으로 떨어졌다.

B 양은 크게 다쳐 대구의 대학병원으로 이송돼 치료받고 있지만, 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

딸에 이어 곧바로 투신한 A 씨 역시 골절상 등을 입고 대학병원으로 이송됐다.

경찰은 부부싸움 등 가족 간 갈등으로 인해 이런 일이 발생한 것으로 보고 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.

