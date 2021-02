조정훈, 민주당·열린민주당 서울시장 단일화 참여…“단 여론조사, 국민참여 경선 안돼”

[아시아경제 전진영 기자] 서울시장 보궐선거에 출마한 조정훈 시대전환 의원이 24일 더불어민주당과 열린민주당과의 서울시장 후보 3자 단일화 협상에 참여하겠다고 선언했다. 단 민주당이 실시하는 경선 방식에 대해서는 부정적인 입장을 보였다.

조 의원은 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 “시대전환은 민주당, 열린민주당과 함께하는 3당 서울시장 후보 3자 단일화 협상에 참여하기로 결정했다”며 이같이 밝혔다.

다만 경선 방식에 대해서는 “선거연대 협상과정이 기계적이고 공학적인 단일화 공식을 ??르지 말아야한다고 생각한다”며 “다단계 경쟁우위 독식의 여론조사 단일화 방식과 매우 비현실적인 국민참여 방식으로는 시민의 지지를 받을 수 없다”고 지적했다.

그는 “대안으로 시민들이 각 당 후보의 공약을 직접 평가하고 각 후보들의 공약이 합쳐져 어떤 서울을 만들어갈지 비전을 평가하는 정책 경연의 장을 만들어야 한다”며 “유능한 행정가를 창출하는 선거가 되기 위해 시대전환은 앞으로 있을 민주당과 열린민주당과의 선거연대에 적극적으로 목소리를 내겠다”고 강조했다.

조 의원은 이날 기자회견이 끝난 뒤 기자들과 만나 단일화 제안에 대해서 “어제(23일) 민주당으로부터 공식적인 제안을 받았고, 시대전환 상임대표회의를 통해 단일화 협상에 참여하기로 결정해 민주당에 통보했다”고 설명했다.

기존의 독자노선을 고수하겠다는 입장에서 단일화로 선회한 것에 대해선 “이번 선거가 부끄러운 선거이고 정치인 일부의 선거가 되어선 안 된다고 생각했다”며 “그 과정에서 다양한 후보들과 정책토론을 이어가는 과정에서 두 당의 후보들과 이번 선거를 정책비전 경쟁의 장으로 만들어보자는 공감대가 만들어졌다”고 설명했다.

단일화 실무협상에서 경선룰이 갈등의 불씨가 될 수 있는 것에 대해선 “협상 과정에서 협상의 룰이 잘못돼 깨지는 것은 처음부터 하기 싫어서라고 생각한다. 시대전환은 정책을 시민앞에 펼쳐보이는 경연장이 될 수 있도록 경선룰에 대해 유연하게 접근할 생각”이라고 답했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr