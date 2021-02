기업들이 선정한 건축·기계 분야 최우수학과 25개 학과 발표

대교협, 2020년 산업계관점 대학평가 결과 발표

[아시아경제 한진주 기자] 한국대학교육협의회가 건축과 기계 분야 기업들이 꼽은 최우수학과 선정 결과를 발표했다.

24일 대교협은 2020년 산업계관점 대학평가 결과 최우수 학과 25개 학과를 선정했다. 건축 분야 12개 학과, 기계 분야 13개 학과가 최우수 학과에 선정됐다.

건축 분야 최우수 학과는 강원대학교(삼척) 건설융합학부건축공학전공, 경기대학교 건축공학과, 경남대학교 건축학부, 경일대학교 건축학부건축공학전공, 동서대학교 건축공학과, 서울과학기술대학교 건축학부건축공학전공, 영남대학교 건축학부건축공학전공, 제주대학교 건축학부건축공학전공, 중앙대학교 건축학부건축공학전공, 창원대학교 건축학부건축공학전공, 한국교통대학교 건축공학전공, 한국기술교육대학교 디자인·건축공학부건축공학전공이다.

기계 분야 최우수 학과는 가천대학교 기계공학과, 대구대학교 기계공학부(기계공학전공,기계설계공학전공), 동의대학교 기계공학, 부산대학교 기계공학부, 서울과학기술대학교 기계·자동차공학과자동차공학프로그램, 우석대학교 기계자동차공학과, 전남대학교 기계공학부, 조선대학교 기계공학과, 중앙대학교 기계공학부, 한국기술교육대학교 기계공학부, 한국산업기술대학교 기계설계공학과, 한라대학교 기계자동차공학부, 한양대학교 기계공학부다.

이번 평가에는 20개 기업의 임직원과 대학평가 전문가로 구성된 평가위원회에가 교육과정 설계, 교육과정 운영, 교육과정 운영 성과 등 3개 영역을 중심으로 평가했다.

참여 기업은 삼성물산, 현대산업개발, 대우건설, 롯데건설, 대한건설협회, 쌍용자동차, 영일공업, 케이엠피, FM솔루션, KM엔지니어링, 한온시스템 등이다.

대교협은 산업계관점 대학평가와 관련해 산학간 소통 강화를 위해 24일 ‘2020년 산업계관점 대학평가사업 온라인 결과발표 세미나’를 개최하고 유튜브로 생중계한다.

