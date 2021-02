40여개 영국 명문 대학, 내달 15일(월)~27일(토) ‘2021 영국대학박람회’ 참가

유켄영국유학에서 주최하는 ‘2021 영국대학박람회’가 오는 3월 15일(월) ~ 27일(토) 약 2주간 개최된다고 밝혔다.

‘영국대학박람회’는 영국 대학교가 한자리에 모여 영국 대학(원) 진학을 희망하는 이들에게 정보를 제공하는 영국 학위 전문 박람회로, 매년 2회씩 개최됐다. 이번 박람회는 언택트 시대에 걸맞게 온라인과 오프라인으로 병행하여 개최되며, 작년 10월에도 같은 방식으로 성황리에 개최한 바 있다.

3월 15일(월) ~ 19일(금) 5일간 온라인 박람회가 먼저 진행된다. 영국 대학교 현지 관계자, 교수와 대화를 나누며 대학 및 코스, 도시 등에 대한 궁금증을 직접 해소할 수 있다. 전문 컨설턴트와 영국 대학교 재학생 및 졸업생이 상시 대기하여 필요에 따라 통역을 돕는다. 영국 대학교가 직접 참석하는 만큼 영국 대학(원) 과정을 이미 지원했거나 지원 예정인 이들에게 적합하다.

특히 영국의 아이비리그라 불리는 ‘러셀그룹’ 대학 24개 중 16개를 포함하여 총 42개 영국 대학교가 참가하기 때문에 상위권 영국 대학 입학에 관심이 있다면 최적의 유학박람회가 될 것으로 보인다.

3월 27일(토)에는 강남역 인근 모나코스페이스에서 오프라인 박람회가 열린다. 60여개 영국 대학교의 부설 기관이 참석하여 해당 대학 및 예비과정에 대해서 자세히 알 수 있고, 주한 영국문화원 ‘영국유학 전문 상담사’ 자격을 보유한 전문 컨설턴트가 영국 유학 방법 및 절차, 비용 등을 개인별 맞춤 상담을 돕는다.

한편 유켄영국유학은 킹스칼리지런던, 버밍엄대학교, 브리스톨대학교, 리즈대학교, 맨체스터대학교 등 대표적인 영국 명문 대학교와의 공식 협약을 맺고 입학 지원을 도와왔으며, 현재는 58개의 영국 대학교의 공식 에이전트이다.

UKEN 유켄영국유학 관계자는 “지난 10월, 국내ㆍ외 이동이 어려운 상황에서 영국 대학교의 공식 에이전트로서 대학과 국내 지원자들의 효과적인 만남을 위해 온라인 박람회를 처음으로 시도했다. 온라인 박람회는 지난해 30여개에서 42개로 참가 대학이 늘어서 영국 대학(원) 입학 정보를 얻는데 더욱 유용할 것”이라고 전했다.

참가비는 무료이며, 영국대학박람회 공식 홈페이지를 통해 사전 참가 신청을 할 수 있다.

