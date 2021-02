스페이스X, 알파벳 등으로부터 8.5억달러 추가 투자금 유치

기업 가치 740억달러 평가

[아시아경제 박병희 기자] 일론 머스크의 민간 우주개발업체 스페이스X가 8억5000만달러 투자금을 추가로 유치했다고 23일(현지시간) 공시를 통해 밝혔다.

주요 외신에 따르면 구글의 모기업 알파벳과 피델리티 인베스트먼트 등이 이번 투자에 참여했다. 스페이스X의 기업 가치는 740억달러로 평가받았다.

스페이스X는 지난해 8월에도 전환우선주 신주 발행을 통해 19억달러 투자금을 유치한 바 있다. 당시 넥슨 창업자인 김정주 NXC 대표가 1600만달러를 투자한 것으로 알려졌다.

스페이스X는 머스크가 화성 이주를 목표를 설립한 민간 우주개발업체로 자체 개발한 로켓과 우주선 모듈 등을 보유하고 있다. 지난해 5월 유인우주선 '팰컨9'을 국제우주정거장(ISS)에 보냈다.

스페이스X는 인류의 화성 이주를 목표로 우주선 '스타십'을 개발 중이다. 지난해 12월과 이번 달 초 스타십 시제품 'SN8'과 'SN9'을 잇달아 시험 발사했다. SN8과 SN9 모두 고도 비행에 성공했으나 착륙 과정에서 폭발했다.

