새벽에 여성 뒤쫓아 원룸 건물서 음란행위한 20대 男 구속영장

[아시아경제 허미담 기자] 원룸에 혼자 사는 여성을 뒤따라가 건물에 침입한 뒤 음란행위를 한 20대가 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 23일 원룸 건물에 무단 침입해 음란행위를 한 혐의(건조물주거침입·공연음란)로 A(20대·남)씨에 대한 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A씨는 지난 10일 0시15분께 광주 북구 한 원룸 건물 1층 복도에서 음란행위를 한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 A씨는 골목길을 서성이다가 쓰레기를 버리기 위해 밖에 나온 여성을 뒤따라 들어갔다. 건물에 무단 침입한 그는 뒤이어 음란행위를 한 것으로 파악됐다.

수사에 나선 경찰은 건물 주변 폐쇄회로(CC)TV 20여개의 영상을 확보해 행적을 추적한 끝에 A씨를 검거했다.

한편 A씨는 과거에도 비슷한 범행을 저질렀던 것으로 전해졌다. 경찰은 재범 우려가 높다고 보고 A씨에 대한 구속영장을 신청했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr