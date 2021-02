서울시, 23일 오후 6시까지 코로나19 117명 확진

[아시아경제 장효원 기자] 서울시는 23일 0시부터 오후 6시까지 서울에서 코로나19 신규 확진자가 117명 나왔다고 밝혔다. 신규 확진자 중 5명은 해외 유입이었고 나머지 112명은 국내 감염이었다.

같은 시간대로 보면 전날인 22일의 107명보다는 10명 많고, 1주 전인 16일의 218명보다는 101명 적다. 하루 전체 확진자는 22일 126명, 16일 258명이었다.

서울의 일일 신규 확진자 수는 지난 8일 90명까지 내려갔다 16일 258명으로 치솟았고 이후 엿새간 185→180→123→130→106→126명을 기록하며 등락을 거듭하고 있다.

집단감염 사례 중에는 용산구 순천향대병원 관련 4명, 영등포구 의료기관 관련 3명, 용산구 지인모임 관련 2명, 도봉구 교회 관련 1명이 각각 추가됐다.

기타 집단감염 7명, 기타 확진자 접촉 48명, 다른 시도 확진자 접촉 5명, 감염경로를 조사 중인 사례 42명이다.

서울의 코로나19 누적 확진자 수는 이날 오후 6시 기준 2만7709명이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr