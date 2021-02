NAVER, 임직원 3253명 대상 스톡옵션 부여

[아시아경제 장효원 기자] NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 390,500 전일대비 4,000 등락률 +1.03% 거래량 1,017,577 전일가 386,500 2021.02.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3100선' 내줘..."인플레이션 베팅 전략 유효"코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정" close 가 임직원 3253명에게 총 111만4143주의 주식매수선택권(스톡옵션)을 부여한다고 23일 공시했다.

행사기간은 2023년 2월23일부터 2029년 2월22일까지다. 행사가격은 36만2500원이다. 부여방법은 신주교부 및 자기주식 교부다. 이번에 스톡옵션을 부여하면 총 부여 스톡옵션은 399만2596주다.

