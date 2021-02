추신수 신세계 유니폼 입는다…연봉 27억원

"신세계그룹 방향성과 정성, 결정에 큰 힘"

25일 귀국…2주 자가격리 뒤 선수단 합류

미국 메이저리그에서 활약해온 추신수(39)가 KBO리그에서 신세계 유니폼을 입고 뛴다.

신세계그룹은 “추신수와 연봉 27억원에 입단 계약을 했다”고 23일 발표했다. 연봉은 KBO리그 역대 최고액이다. 롯데 자이언츠 이대호의 25억원보다 2억원이 많다. 구단은 “연봉에서 10억원은 사회공헌활동에 사용한다”며 “구체적인 계획은 구단과 협의해 진행한다”고 설명했다.

신세계그룹은 SK 와이번스를 인수하며 추신수 지명권을 얻었다. SK 구단이 2007년 4월 해외파 특별지명에서 추신수를 지명한 까닭이다. 신세계그룹은 야구단을 인수한 직후부터 영입을 추진해온 것으로 알려졌다. 관계자는 “추신수 영입을 원하는 인천 팬들의 목소리에 귀를 기울였다”며 “지난주부터 본격적인 협상을 진행했고, 최근 최종 입단 계약을 맺었다”고 밝혔다.

추신수는 구단을 통해 “지난해 부상으로 아쉽게 시즌을 마무리했다. 메이저리그 몇몇 구단에서 좋은 조건을 제안했으나 KBO리그를 향한 그리움을 지우기 어려웠다”고 말했다. “한국행이 야구 인생에 새로운 전기가 되는 결정이기에 많이 고민했다”면서 “신세계 그룹의 방향성과 정성이 결정에 큰 힘이 됐다”고 밝혔다.

추신수는 25일 오후 5시 35분 인천 국제공항을 통해 귀국한다. 2주간 자가격리하고 선수단에 합류할 예정이다.

추신수는 부산고 재학 시절인 2001년 메이저리그 시애틀 매리너스와 계약하고 빅리그에 도전했다. 마이너리그에서 기량을 끌어올리고 2005년 빅리그에 데뷔했다. 클리블랜드 인디언스, 신시내티 레즈, 텍사스 레인저스 등에서 열여섯 시즌 동안 통산 타율 0.275, 218홈런, 782타점을 기록했다. 메이저리그 아시아 선수 역대 최다 홈런, 타점 기록 등을 쓰고 빅리그 여정을 마무리했다.

