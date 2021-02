[아시아경제 온라인이슈팀] 래퍼 이영지가 10㎏ 감량으로 업그레이드된 미모를 과시했다.

이영지는 최근 자신의 SNS 계정에 화보 촬영중인 근황을 공개했다.

공개된 게시물 속 이영지는 허리 라인이 드러나는 크롭티셔츠를 입고 과감한 포즈를 취하고 있다.

