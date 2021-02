장제원, 신현수 사의에 "文정부, 콩가루 넘어 난장판…국정농단 간신 색출해야"

[아시아경제 김초영 인턴기자] 신현수 청와대 민정수석이 사의를 표명한 가운데 장제원 국민의힘 의원이 21일 "문재인 정부가 콩가루 집안을 넘어 난장판으로 변해가고 있다"며 "머지않아 청와대 촉새들에 의해 사건의 전모가 세상에 드러날 것이다. 사실상의 민정수석이 누구이고 누가 청와대를 농단하고 있는지 말이다"라고 말했다.

장 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "전임 법무부 장관은 재임기간 내내 검찰총장과 싸우더니, 신임 법무부 장관은 청와대 민정수석과 싸우고 있다"고 비판하며 이같이 지적했다.

그는 "검찰 인사파동의 진실은 여기가 끝이 아닐 거다"라며 "청와대 외부에 국정을 좌지우지하는 컨트롤타워가 있던, 아니면 박 장관이 청와대 내부 인사와 결탁하지 않았다면 결코 있을 수 없는 일들이 벌어지고 있기 때문"이라고 의문을 제기했다.

이어 "대통령은 뒤로 숨지 마라. 더 늦기 전에 대통령은 직접 나서 검찰 인사파동의 실체를 국민들께 소상히 밝히고 박범계 법무부 장관을 비롯한 국정을 농단하고 있는 간신들을 색출해 즉각 경질하고 정부의 기강을 바로 세워야 할 것"이라며 문 대통령이 직접 나서 설명할 것을 촉구했다.

아울러 "그렇지 않는다면, 대통령이 간신들의 국정농단을 막을 수 있는 힘을 상실한 상황일 것"이라며 "아니면, 대통령이 이를 묵인 방조하고 있는 것으로밖에 볼 수 없다"고 주장했다.

김초영 인턴기자 choyoung@asiae.co.kr