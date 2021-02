신규확진 416명…공장·병원 등 집단감염 여파 지속(종합)

[아시아경제 이승진 기자] 21일 코로나19 신규 확진자 수는 400명대 초반으로 이틀 연속 400명대에 머물렀다. 전날보다 소폭 하락했지만 주말 검사 건수가 평일 대비 절반 이하로 대폭 줄어든 영향이 있어, 확산세가 꺾인 것으로 보기에는 이르다.

의료기관, 직장 등 대규모 사업장에서 발생한 대규모 집단감염을 비롯해 가족·지인 모임, 식당 등 전국 곳곳에서 소규모 집단 감염도 이어졌다.

방역당국은 대규모 인구 이동이 있었던 설 연휴(2.11∼14)와 '사회적 거리두기' 단계 완화 영향이 점차 나타날 것으로 보고 있다. 방역당국은 확진자 추이를 지켜보면서 내주부터 적용할 거리두기 조정안을 확정할 계획이다.

지역발생 391명 중 수도권 79.5%

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 전날(448명)보다 32명 줄어든 416명이라고 밝혔다. 누적 확진자는 8만6992명이다.

최근 1주일(2.15∼21)간 신규 확진자는 일별로 343명→457명→621명→621명→561명→448명→416명을 기록했다. 이 기간 300명대가 1번, 400명대가 3번, 500명대가 1번, 600명대가 2번이다.

이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 391명, 해외유입이 25명이다. 지역발생 확진자는 전날(416명)보다 줄어 300명대 후반을 나타냈다. 지역발생 확진자가 300명대로 내려온 것은 지난 15일(322명) 이후 엿새 만이다.

지역별로는 120명, 경기 170명, 인천 21명 등 수도권이 311명으로, 전체 지역발생의 79.5%를 차지했다.

비수도권은 부산 11명, 충남 10명, 전남 8명, 전북·경남 각 7명, 대구·강원·충북·경북 각 6명, 광주 5명, 울산 4명, 제주 3명, 세종 1명 등 총 80명이다. 비수도권 확진자는 지난 15일(68명) 이후 엿새 만에 두 자릿수로 떨어졌다.

주요 집단감염 사례를 보면 서울 용산구 순천향대학교 서울병원 관련 확진자는 꾸준하게 늘어나며 전날 기준 누적 201명으로 불어났다.

경기 남양주시 진관산단 플라스틱공장과 관련해서는 종사자, 가족, 지인 등 총 148명이 확진됐으며 충남 아산시 귀뚜라미보일러 공장 관련 확진자는 최소 165명으로 집계됐다.

강원 정선군의 한 교회에서는 확진자 9명이 집단으로 발생했으며, 성남시 분당구의 한 요양병원에서는 환자 9명과 간병인 3명 등 12명이 추가로 확진 판정을 받으며 누적 확진자가 49명으로 늘어났다.

이 밖에도 유치원·어린이집, 무역회사, 방문요양시설, 식당 등 곳곳에서 새로운 감염이 잇따랐다.

위중증 환자 총 155명…사망자 4명 증가

해외유입 확진자는 25명으로, 전날(32명)보다 7명 줄었다. 확진자 가운데 8명은 공항이나 항만 입국 검역 과정에서 확인됐다. 나머지 17명은 서울(10명), 대구(2명), 경기·부산·광주·전북·경북(각 1명) 지역 거주지나 임시생활시설에서 자가격리하던 중 양성 판정을 받았다.

이들은 12개 국가에서 들어온 것으로 추정되며 내국인이 14명, 외국인이 11명이다. 나라별로는 인도네시아·영국 각 4명, 러시아·파키스탄·미국 각 3명, 에티오피아 2명, 필리핀·인도·스페인·콜롬비아·탄자니아·차드 각 1명이다.

지역발생과 해외유입(검역 제외)을 합치면 서울 130명, 경기 171명, 인천 21명 등 수도권이 322명이다. 전국적으로는 대전을 제외한 16개 시도에서 확진자가 새로 나왔다.

한편 사망자는 전날보다 4명 늘어 누적 1557명이 됐다. 국내 평균 치명률은 1.79%다. 위중증 환자는 총 155명으로, 전날보다 1명 줄었다.

이날까지 격리해제된 확진자는 433명 늘어 누적 7만7516명이 됐고 격리치료 중인 환자는 21명 줄어 현재 7919명이다.

현재까지 국내에서 이뤄진 코로나19 진단 검사 건수는 총 641만1340건으로, 이 가운데 625만992건은 음성 판정이 나왔고 나머지 7만3356건은 결과를 기다리고 있다.

전날 하루 선별진료소를 통한 검사 건수는 2만709건으로, 직전일 4만4637건보다 2만3928건 적다.

전날 검사건수 대비 확진자를 계산한 양성률은 2.01%(2만709명 중 416명)로, 직전일 1.00%(4만4637명 중 446명)보다 배 수준으로 상승했다. 양성률이 2%를 넘은 것은 1월 25일(2만1737명 중 437명·2.01%) 이후 약 한 달만이다.

이날 0시 기준 국내 누적 양성률은 1.36%(641만1340명 중 8만6992명)다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr