이스라엘 자국 내 팔레스타인 노동자 10만명 백신 접종키로

[아시아경제 박병희 기자] 이스라엘이 자국 내에서 일하는 팔레스타인 노동자 10만 명에게 코로나19 백신을 접종키로 동의했다고 AFP통신이 19일(현지시간) 팔레스타인 자치기구(PA)를 인용해 보도했다.

보건부는 양측이 바이러스 확산과 싸우기 위해 '기술적 협력'을 하기로 합의했다고 전했다. 단 백신 접종이 언제 시행될지는 밝히지 않았다.

이스라엘은 코로나19 백신으로 세계에서 가장 빠른 대중 접종을 실시하고 있다.

지난해 12월 이후 이스라엘은 900만 전체 인구의 47% 정도인 425만명에게 화이자 백신을 접종했다. 이 가운데 288만 명은 이미 권장 사항인 2차 접종까지 마쳤다.

팔레스타인 자치기구는 다양한 제조업자들로부터 약 200만 회분의 백신을 주문해 기다리고 있다. 이는 유엔이 중ㆍ저소득 국가를 대상으로 지원하는 백신 분배 프로젝트 '코백스'와 별개로 추가되는 것이다.

팔레스타인 측은 이달 초 일선 보건 직원들에게 러시아 스푸트니크 V 백신 1만 회분과 이스라엘을 통한 모더나 백신 수천 회분 등으로 접종을 시작했다.

