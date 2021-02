'고등래퍼4' 강현, 성폭행 의혹으로 하루만에 하차…또다시 불거진 '고등래퍼'의 허점

[아시아경제 최은영 기자] 엠넷 힙합 경연 프로그램 '고등래퍼4'가 20일 성폭행 의혹이 불거진 출연자 강현(19)의 하차 소식을 전했다.

20일 엠넷은 "'고등래퍼 4' 출연자 강현이 물의를 일으켜 죄송하다며 하차 입장을 전달했다"라고 전했다.

이어 "방송 시작 전 출연자 40명과 여러 차례 심도 있는 미팅을 진행했으나, 그 과정에서 관련 이슈는 전해 듣지 못했다"라며 "관련 게시글을 본 후 본인에게 사실 여부를 확인했다"라고 덧붙였다.

앞서 이날 오전 1시경 한 온라인 커뮤니티에는 과거 강현에게 성폭행을 당했다고 폭로하는 글이 올라왔다.

글쓴이는 "2018년 여름 인천 부평에 있는 강현의 작업실에서 성폭행을 당했다"라며 "피해자로서 방송에서 그 친구를 보는 게 너무 무섭고 수치스럽다. 당시 상황이 큰 트라우마로 남아있다"라고 말했다.

해당 글에 의하면 강현은 이 사건으로 인해 약 200만 원의 벌금형을 받은 것으로 알려졌다.

한편 19일 첫 방송에 등장하자마자 성폭행 의혹으로 출연자가 하차하게 되면서 '고등래퍼'는 또다시 출연자 논란으로 누리꾼들의 눈살을 찌푸리게 했다.

누리꾼들은 "출연진 검증 제대로 못 할 거면 프로그램 없애라", "인성이 안된 연예인은 보고 싶지 않다" 등의 반응을 보이고 있다.

한편 지난 2017년에 전파를 탄 시즌 1에는 가수 양홍원과 장용준이 출연했으나 학교폭력과 조건만남 등의 문제가 불거진 바 있다. 장 씨는 자진 하차했으나, 양 씨는 하차 없이 시즌 1 우승자가 됐다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr