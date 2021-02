[아시아경제 정동훈 기자] 후진을 하려다 기어를 바꾸지 않고 가속 페달을 밟았다가 맞은편 건물을 들이받는 사고가 발생했다.

20일 서울 송파경찰서 등에 따르면 이날 오전 9시 40분께 송파구 잠실동의 한 노상 주차장에서 후진 주차를 하려던 40대 운전자 A씨의 차량이 갑자기 맞은편 매장으로 돌진했다.

A씨는 후진 전 기어를 변경하지 않았고 가속 페달을 밟았다. 해당 차량은 맞은편에 주차돼있던 차량을 친 후 상점 유리까지 뚫고 들어갔다. 차와 상점 등에는 사람이 없어 인명피해는 발생하지 않았다.

경찰은 A씨의 행동에 고의성이 없다고 봐 입건하지 않았다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr