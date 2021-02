[아시아경제 이민지 기자] 한국거래소는 휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 5,040 전일대비 40 등락률 +0.80% 거래량 612,477 전일가 5,000 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 휴맥스, 검색 상위 랭킹... 주가 1.25%[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일유럽 전기차 배터리 공동개발 진행한다? 지금이 기회! close 에 대해 타법인 주식과 출자증권 취득결정 철회와 관련해 불성실공시법인 지정을 예고했다고 19일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr