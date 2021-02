역사 속 커피에 얽힌 다양한 이야기

[아시아경제 이진경 기자] 커피 좋아하세요? 하루라도 커피를 마시지 않으면 안 될 만큼 우리 삶 속의 일부로 정착한 커피. 과연 언제부터 우리에게 사랑받았을까요? 지금의 커피가 있기까지 역사 속 커피에 관한 흥미로운 ‘설’들이 많다고 하네요 아득한 옛날 전쟁 중에도 즐겼던 커피, 그 인기만큼 많았던 ‘커피이야기’ 들어보실래요?

