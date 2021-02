"속지 마, 모두 가짜다"…민낯 드러낸 中 SNS 스타 실물

[아시아경제 이주미 인턴기자] 중국에서 약 80만 명의 팔로워를 가진 SNS 스타의 실제 모습이 공개돼 화제다.

말레이시아 매체 월드 오브 버즈 등에 따르면 동영상 플랫폼 '틱톡'에서 큰 인기를 누렸던 A씨의 실물이 사회관계망서비스(SNS) 등에 확산돼 주목을 받고 있다.

A 씨는 흰 피부와 큰 눈동자 등 매력적인 외모로 중국 누리꾼들의 관심을 받아온 것으로 전해졌다. 많은 누리꾼은 A 씨를 '틱톡의 여신'이라 칭하며 그의 SNS 업데이트 소식을 기다렸다고 알려졌다.

하지만 A 씨의 실제 모습은 SNS에 올라왔던 모습과 매우 큰 차이가 있다는 사실이 드러났다.

A 씨와 싸워 화가 난 친구들이 보정 전 사진을 SNS에 공개한 것이다.

A 씨 친구들은 평소 A 씨의 모습이 담긴 사진을 올리며 "'필터' 등을 이용해 사진을 왜곡했다. 속지 마, 모두 가짜다"라고 폭로했다.

본인을 A 씨 남자친구라고 말한 한 누리꾼은 "온라인에서 A 씨는 키 165cm에 몸무게 40kg이라고 말했지만, 실제로 만나 보니 키는 155cm에 몸무게는 60kg이 넘어 보였다"면서 "SNS상 모습과 달리 그녀는 항상 XL 크기의 옷을 입는다"고 밝혔다.

사진 외에도 가짜 프로필을 만들었다는 사실이 드러나 팬들의 분노는 더욱 커졌다. A 씨는 실제 나이보다 7살 어리게 프로필을 설정했다.

A 씨의 진짜 모습에 충격을 받은 그의 팔로워들은 "이미지 편집 프로그램으로 어느 정도 '보정'은 했을 거로 생각했지만 '왜곡'하는 수준일 줄은 몰랐다"고 실망감을 드러냈다. 이어 "속았다"라는 글을 남기며 A 씨 계정 팔로우를 취소했다.

