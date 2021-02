LG CNS, 'AWS 클라우드 보안 역량' 인증 취득

[아시아경제 부애리 기자] LG CNS는 아마존웹서비스(AWS)의 '클라우드 보안 역량 인증'을 취득했다고 18일 밝혔다.

AWS는 전 세계적으로 널리 도입된 클라우드 플랫폼으로, AWS 클라우드 보안 역량 인증은 AWS의 파트너사를 대상으로 진행된다. LG CNS는 '보안 엔지니어링' 부분에서 인증을 받았다. 보안 엔지니어링은 고객사에 클라우드 시스템을 설계·구축하는 과정에서 보안성을 확보하는 역량이다. 국내에서 보안 엔지니어링 인증을 획득한 사례는 LG CNS가 처음이다.

LG CNS는 이번 인증으로 클라우드 보안 솔루션 'CAT'의 효과도 입증했다. CAT는 클라우드 보안 현황을 자동 점검하는 LG CNS의 기술이다. CAT는 관리자의 클릭 한 번에 보안 취약점을 찾고 안내한다. 소요시간은 5분 이내다. 사람 1명이 보안 점검할 경우 보통 16시간가량 소요된다.

한편 LG CNS는 대한항공을 포함한 대형 고객사에 클라우드 시스템을 구축했다. 이 외에도 LG계열사의 클라우드 전환사업을 다수 수행하고 있다.

LG CNS DTI사업부 클라우드사업담당 김태훈 상무는 "이번 인증 획득으로 기업용 클라우드 환경에 필요한 보안 기준을 제시했다"면서 "보다 강화된 클라우드 보안 서비스로 클라우드 환경 전환, 구축, 운영 및 애플리케이션 통합관리 서비스를 제공하고 고객가치를 실현할 것"이라고 말했다.

