[아시아경제 김봉주 기자] 인테리어 디자이너이자 방송인 제이쓴이 팬들과 소통하며 질문에 대답했다.

17일 제이쓴은 인스타그램 스토리를 통해 팬들의 다양한 질문에 답하는 시간을 가졌다.

한 네티즌이 "이쓴쓰 금수저예요?"라고 묻자 제이쓴은 "아니 부모님이 예쁘게 길러주셨는데 부모님을 수저로 칭하다니! 그러면 안 돼"라는 촌철살인의 답변을 남겨 눈길을 끌었다.

한편 제이쓴은 개그우먼 홍현희와 2018년 결혼했다. 두 사람은 다양한 예능 프로그램에서 활동하고 있다. 또 현재 유튜브 채널 '홍쓴TV'를 운영하고 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr