황희 "체육계 학교폭력, 사전 예방 활동이 해결책"

스포츠윤리센터에 선제적 역할 주문 "정책 방향 재점검해야"

황희 문화체육관광부 장관이 최근 불거진 프로배구선수 학교 폭력과 관련해 전담 기구인 스포츠윤리센터에 선제적 역할을 주문했다.

황 장관은 17일 서울 서대문구 스포츠윤리센터를 찾아 이진숙 이사장 등과 체육계 인권 침해 근절 및 인권보호 현안을 논의했다. 그는 "지난해 국민체육진흥법을 세 차례 개정해 스포츠 인권 보호의 제도적 기반이 강화됐으나 아직 선수 간 폭력 문제 등 미비점이 있다"고 지적했다. "스포츠윤리센터가 직권조사 권한, 조사 방해·거부 시 징계 요구 등 권한과 기능이 강화한 만큼 선제적 역할을 해야 한다"고 요구했다.

스포츠윤리센터는 체육계 인권 침해와 비리를 개선하고자 지난해 8월 출범했다. 체육계로부터 분리되고, 문체부 스포츠비리신고센터·대한체육회 클린스포츠센터·대한장애인체육회 체육인지원센터의 신고 기능을 통합해 기대를 모았으나 아직까지 성과는 미미하다. 지난해 12월에는 노동조합이 이숙진 센터장으로부터 인권을 침해당했다며 국가인권위원회에 진정서를 내기도 했다.

황 장관은 "사건 조사와 처리 등 사후 대처도 중요하지만, 인권교육·의식 개선·인권감시관 운영 등 사전 예방 활동이야말로 인권보호의 근본적 해결책"이라고 강조했다. 이어 "스포츠계 인권 보호체계 현황을 살피고 정책 방향을 재점검하라"고 주문했다.

재차 점검을 요구한 건 최근 프로배구 흥국생명 이재영·다영 자매와 OK금융그룹 송명근, 심경섭의 학창 시절 폭력 행사가 밝혀져 논란이 일고 있기 때문이다. 피해 사실은 스포츠윤리센터가 아닌 인터넷 익명게시판을 통한 폭로로 알려졌다. 소속 팀과 한국배구연맹(KOVO), 대한민국배구협회 등은 조사 및 징계 절차를 밟았다.

