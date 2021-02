"김연아가 조선족?"…도 넘은 '中 우기기'에 뿔난 시민들

서경덕 교수 "바이두, 윤동주 시인 중국 조선족 표기…재차 시정 요구"

"한복=중국 문화" 中 샤오미, 배경화면 논란

시민들 "정부가 적극적으로 대응해야"

[아시아경제 허미담 기자] 중국이 한복이나 김치 등 한국 고유문화를 자국 문화로 주장하는 일이 이어지면서 두 국가 간의 논쟁이 계속되고 있다. 특히 최근 중국 최대 포털사이트 '바이두'가 윤동주 시인의 국적을 '조선족'으로 표기한 것은 물론 윤봉길, 이봉창 등 독립운동가들의 민족과 국적 모두 잘못 표기한 것으로 드러나면서 시민들의 분노는 더욱 커지고 있다.

이외에도 김연아, 이영애 등 한류 스타까지 '조선족'으로 소개하자 시민들은 정부가 직접 나서서 중국과의 문제를 해결해야 한다고 목소리를 높이고 있다.

16일 서경덕 성신여대 교수는 중국의 바이두 측에 독립 운동가들의 국적 및 민족 표기를 올바르게 수정하라는 내용의 항의 메일을 보냈다.

지난해 12월30일 윤동주 시인 탄생일에 맞춰 항의를 시작한 후, 2월16일 순국일까지도 아무런 변화가 없자 재차 시정요구를 하게 된 것이다.

현재 바이두는 윤동주 시인의 국적을 '중국'(中國)으로, 민족을 '조선족(朝鮮族)'으로 표기하고 있다. 또 독립운동가 이봉창, 윤봉길 등의 국적도 '조선'(朝鮮), 민족은 '조선족'으로 소개하고 있다.

유관순, 김구, 안창호, 이회영, 홍범도 등은 국적을 한국으로 올바르게 표기했으나, 민족은 따로 표기하지 않았다. 특히 신규식은 국적 항목이 없었고, 이동녕은 국적 및 민족 항목이 둘 다 없었다.

이와 관련해 서 교수는 자신의 페이스북을 통해 "중국 지린성 연변조선족자치주 용정 마을에는 윤동주의 생가가 있는데, 생가 입구에 '중국조선족애국시인'이라고 적혀 있는 것도 큰 문제"라고 지적했다.

또 그는 "인터넷 백과사전 위키피디아 중문판에도 세종대왕, 김구 등 역사적 위인과 김연아, 이영애 등 한류스타도 조선족으로 소개하고 있어 논란이 되고 있다"고 덧붙였다.

중국의 역사 왜곡은 이번이 처음이 아니다. 앞서도 중국은 김치, 한복 등을 자국 고유문화라고 주장하며 역사 왜곡을 일삼아 논란이 된 바 있다.

특히 조선시대 한복을 중국 명나라 때 입던 '한푸'라고 주장하거나, 김치를 중국식 채소절임인 '파오차이'에서 유래됐다고 주장해 비판여론이 일기도 했다.

중국 기업 측에서 한복을 중국 문화라고 표기한 사례도 있었다. 최근 중국의 전자제품 기업 '샤오미'는 한복을 중국 문화라고 소개한 이미지를 스마트폰 배경화면 스토어에 올려 논란이 됐다.

해당 이미지에는 한복을 입은 남녀의 모습이 담겼으나, 샤오미는 이를 '중국문화(China Culture)'라는 제목으로 올려 국내 누리꾼들 사이에서 비난 여론이 확산했다. 일부 누리꾼들이 제품 불매 의사까지 밝히며 강하게 반발하자 결국 샤오미는 콘텐츠를 수정하고 공식 사과했다.

이렇듯 중국이 한국 문화를 자국 문화로 주장하는 일이 이어지자 정부 차원의 대응을 촉구하고 있는 목소리도 덩달아 높아지고 있다.

한 누리꾼은 "정부는 왜 중국의 역사 왜곡에는 침묵하나. 우리가 백번 천번 말한다고 해서 중국이 잘못된 정보를 바로잡을 것으로 생각하지 않는다"며 "정부가 공식적으로 중국에 대응할 필요가 있다"고 했다.

또 다른 누리꾼도 "우리 역사는 우리가 지켜야 한다. 문화 침략은 결국 국가 위기 상황을 불러올 수 있다"며 "과거 선조들이 무엇을 위해 나라를 지키려 목숨을 걸었고, 한글을 지키려 했는지 생각해봐야 한다"고 지적했다.

정치권에서도 정부 차원의 대처를 촉구하는 목소리가 나왔다. 유승민 전 국민의힘 의원은 자신의 페이스북을 통해 "중국이 우리의 역사와 문화를 왜곡하고 자기 것으로 만들어가고 있는데 우리 정부는 왜 강하게 대처하지 못하는가"라고 목소리를 높였다.

또 유 전 의원은 바이두가 독립운동가들의 국적을 잘못 표기한 것을 지적하며 "우리 외교부와 주중대사관은 대체 무엇을 하고 있나"라며 "중국에 대해 할 말은 해야 한다. 외교부와 주중대사관이 당장 나서서 이 문제들을 바로잡아주길 촉구한다"고 강조했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr