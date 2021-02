속보[아시아경제 임주형 기자] 서울시 송파구 한미약품 본사에서 코로나19 확진자 1명이 발생했다.

17일 제약업계에 따르면 한미약품은 이날 오전 본사 13층에서 근무하는 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 내부에 공지했다.

이 직원은 이번 주에 15일부터 전날인 16일 오전까지 근무했다.

한미약품은 13층 임직원 전원을 귀가 조처했다. 이들은 선별진료소에서 검사를 받게 된다.

한미약품 관계자는 "13층은 다양한 지원부서 등이 자리하는 곳으로 영업 등 현장에서 근무하는 직원들은 아니다"라면서 "역학조사 결과는 이날 오후에 나올 것"이라고 말했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr