"한국형 누아르의 장르적 미학과 우수성 세계에 알리는 계기 될 것"

온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스는 4월 9일 영화 '낙원의 밤'을 세계 190여 개국에 공개한다고 16일 전했다. 지난해 한국 영화로는 유일하게 베네치아국제영화제 비경쟁 부문에 초청된 작품이다. 알베르토 바르베라 집행위원장으로부터 "근래 한국에서 제작된 갱스터 영화 가운데 가장 뛰어나다"라는 극찬을 받았다.

조직의 타깃이 된 한 남자와 삶의 끝에 서 있는 한 여자의 이야기를 그린 누아르다. '신세계', '브이아이피', '마녀' 등을 연출한 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다. 배우 엄태구와 전여빈, 차승원, 이기영, 박호산 등이 호흡을 맞췄다. 넷플릭스 측은 "한국형 누아르의 장르적 미학과 우수성을 다시 한번 세계에 알리는 계기가 될 것"이라고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr