[아시아경제 조현의 기자] 재규어랜드로버(JLR)가 전기차 업체로 변신한다.

15일(현지시간) 주요 외신에 따르면 JLR은 이날 2039년까지 자동차 생산·판매 전 과정에서 탄소중립(net zero)을 달성하겠다는 '리이매진' 계획을 발표했다.

이에 따라 2025년부터 재규어 브랜드의 모든 차종이 전기차로 교체된다. 랜드로버는 앞으로 5년간 6종의 전기차를 출시하고 첫 모델은 2024년 선보인다.

전기차 회사로 변모하기 위해 JLR은 매년 35억 달러(약 4조원)를 기술 개발과 관련 서비스에 투자하기로 했다.

JLR을 소유한 인도 타타모터스의 주가는 이날 3% 오른 335루피를 기록했다.

