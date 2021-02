[탄소배출권 폭등] 투기 수요까지 가세…100유로까지 간다

[아시아경제 박병희 기자] 탄소배출권 가격이 가파르게 오르는 이유는 탄소배출권의 공급은 제한돼 있는 상황에서 미국과 유럽연합(EU)이 기후 변화 대응에 속도를 높이며 그 수요가 크게 증가하고 있기 때문이다. 여기에 헤지펀드까지 가세해 가격을 끌어올리고 있다. 탄소 배출권 최대 거래 시장인 유럽에서 가격이 급등하면서 국내에도 간접적으로 영향을 받을 수 있다. 기업들의 부담이 커질 수밖에 없는 상황에서 정부의 대책이 절실하다는 지적이 나온다.

◆투기 수요까지 가세한 탄소배출권= EU는 지난해 12월 정상회의에서 2030년까지 온실가스 배출량을 1990년의 55% 수준으로 줄인다는 EU 집행위원회 안건을 승인했다. 기존의 40% 수준으로 줄인다는 목표를 대폭 강화한 것이다.

조 바이든 미국 대통령도 도널드 트럼프 행정부 시절 등한시됐던 친환경 정책을 강화하며 EU와 손뼉을 맞추고 있다. 바이든 대통령은 지난달 20일 취임 첫날부터 파리기후변화협약 복귀를 선언하고 캐나다와 미국의 대규모 송유관 프로젝트인 ‘키스톤XL’의 건설을 중단하는 행정명령에 서명했다. 올해 지구의 날(4월22일)에 기후변화 위기를 다루기 위한 세계 정상회의 개최 계획도 밝혔다.

이 같은 호재를 바탕으로 탄소배출권 가격이 오르면서 투기성 매수세도 유입되고 있는 것으로 보인다. 클리어블루 마켓츠의 무라드 파라하트 애널리스트는 "탄소배출권시장에 신규 자금이 많이 들어오고 있다"며 투기 자금이 유입되고 있다고 말했다.

헤지펀드 앙듀랑 캐피털 매니지먼트의 케이시 드와이어 매니저는 탄소배출권 가격이 t당 100유로까지 오를 것이라고 말했다. 그는 "탄소배출권 가격 상승을 확신하다"며 "탄소배출권 가격이 이르면 올해 말에 t당 100달러에 도달할 수 있다"고 말했다.

영국 헤지펀드 노스랜더의 울프 에크 최고투자책임자(CIO)는 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해서는 탄소배출권 가격이 더 올라야 한다고 말했다. 그는 올해 탄소배출권 가격이 t당 50유로까지 오른 뒤 2025년까지 t당 70유로로 오를 것이라고 예상했다.

◆"정부 탄소 감축 투자 인센티브 늘려야"= 기업 입장에서 탄소배출권 가격 상승은 부담스러울 수밖에 없다. 온실가스를 배출하는 데 지불해야 하는 비용 부담이 늘기 때문이다. EU는 향후 몇 년간 탄소시장 배출권 물량을 줄이면서 기업들의 온실가스 감축을 유도할 것으로 예상된다. 다만 최근처럼 가격 급등이 지속될 경우 기업의 비용 부담이 커질 수 있다는 점을 고려해 속도를 조절할 수밖에 없을 것이라는 전망도 나온다.

우리 정부는 2030년 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 수정 로드맵을 통해 2017년 7억910만t인 온실가스 배출량을 2030년까지 5억3600만t으로 줄인다는 계획을 세워두고 있다. 업계에서는 감축 목표가 지나치다며 볼멘소리가 나온다.

전문가들은 탄소배출권 구매 비용이 크게 증가하는 만큼 탄소 배출량을 줄이기 위한 기업들의 설비 투자에 대한 정부의 인센티브를 확대해야 한다고 지적하고 있다.

한편 지난해 전 세계가 온실가스 감축에 투자한 비용은 사상 처음으로 5000억달러를 넘어섰다. 블룸버그 뉴파이낸스에너지가 지난달 공개한 보고서에 따르면 지난해 전 세계 신재생 에너지 분야 투자 규모는 2019년 대비 9% 증가한 5013억달러를 기록했다. 2017년 4000억달러를 돌파한 뒤 3년 만에 5000억달러를 넘어섰다.

지난해 EU 전력 생산에서 신재생 에너지가 차지하는 비중이 사상 처음으로 화석연료 비중을 넘어섰다. 독일 씽크탱크인 엠버&아고라 에네르기벤데에 따르면 지난해 EU 전력생산에서 신재생 에너지 비중이 38%를 차지해 화석연료 생산 비중(37%)를 사상 처음으로 앞질렀다.

