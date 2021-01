[아시아경제 박종일 기자] 함박눈이 내린 28일 오후. 하늘이 숨겨둔 천장산 숲길에 자리하고 있는 산림과학원 홍릉수목원에 봄의 전령사로 널리 알려진 복수초가 수줍게 피었다.

복수초(福壽草)는 언 땅과 잔설에서 피어난다고 해 '설련'(雪蓮), '얼음새꽃'이라고도 부른다.

동대문구(구청장 유덕열)는 지난 2019년 산림과학원~군부대~경희대 평화의 전당 뒤~이문어린이도서관으로 이어지는 천장산 숲길 총 1.76km 코스를 단장해 개통했다.

구는 천장산의 기존 임도와 숲길을 활용해 산책로를 정비, 지형에 맞춰 목재 데크와 계단, 횡단배수로 야자매트 등을 설치, 구민의 안전을 위해 야간조명과 무인감시카메라도 설치했다.

