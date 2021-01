국민의힘 "손실보상, 선거 후로 미루고 4차 지원금 주자? 말놀이 잔치인가"

文 정권 '손실보상' 없던 일로 되돌리려 해

"서울·부산에 지원금 뿌리는 것 선거 득 판단"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘은 28일 자영업자 영업 손실보상 지급과 관련해 "국정이 말잔치 놀이인가"라며 정부와 여당을 질타했다.

김은혜 국민의힘 대변인은 이날 논평을 통해 "지난해부터 지속된 국민의힘 손실 보상 요청엔 침묵하다 돌연 대통령의 지시, 총리의 호통으로 '손실보상 선거 전 지급'을 외치던 문재인 정권이 '당장 손실보상금 지급은 어렵겠다'며 없던 일로 되돌리고 있다"며 "손실보상은 선거 후로 미루고 대신 아직 3차도 다 안 된 4차 지원금을 선거 전에 준다는 것"이라고 말했다.

김 대변인은 "국정이 말잔치 놀이인가. 하루 하루 대출로 연명하며 이 정부의 방역지침을 이를 악물고 따랐던 소상공인·자영업자에게 결국 돌아온 것이란 치욕과 모욕감"이라며 "이 정권은 힘없는 약자에 모든 것을 줄 것처럼 현혹하다 재보궐 표 계산해보니 차라리 서울·부산에 지원금을 뿌리는 것이 선거에 득이 된다 판단한 것으로 보인다"고 했다.

이어 그는 "이제와선 소상공인·자영업자에겐 안 된다는, 기준도 원칙도 없는 아마추어 무능 정부에 언제까지 국민들이 당해야 하나"며 "실체도 없는 '내 편'을 위한 한국형 뉴딜 21조에 손끝 하나 대지 못하게 하면서 희생하는 국민엔 한없이 인색한 문재인 정부"라고 비난했다.

김 대변인은 "국가 재난의 시기에 피눈물 흘리는 국민들을 농락한 데 대해 민주당은 납득할만한 해명과 사과를 해야 한다"며 "문 대통령은 이 혼란의 책임을 지고 예산 재조정으로 소상공인 자영업자에 대한 약속을 지켜달라"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr