하남시, 내달부터 '야간 직업상담실' 운영

[아시아경제 라영철 기자] 경기 하남시가 생계 활동 등으로 주간에 일자리센터 방문이 어려운 시민의 편의를 위해 다음 달부터 주 1회 야간 직업상담실을 운영한다.

28일 시에 따르면 하남고용복지플러스센터 일자리 카페에서 공휴일을 제외한 매주 수요일 상담 시간을 오후 9시까지 연장한다.

상담을 원하는 하남 시민은 누구나 방문해 구직 상담과 알선, 일자리 정보, 취업 교육 등을 안내받을 수 있다.

시는 또, 구직에 어려움을 겪는 시민에 맞춤형 취업 서비스를 지원하고, 월 1회 노무사를 초빙해 재직자의 노무 상담도 진행할 예정이다.

2019년 문을 연 일자리 카페는 구직자 이미지 메이킹, 1인 미디어 크리에이터 양성 등 구직 활동 지원과 '구인·구직 만남의 날'을 열어 취업을 돕고 있다.

이력서와 자기소개서 작성, 면접 기술 습득 교육, 청년을 위한 온라인 현직자 직무 멘토링 등 구직 기술 성취 프로그램도 제공한다.

