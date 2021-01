"경제와 고용 회복 속도 완만해져"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed)가 제로 수준의 기준 금리 동결을 결정했다. 매월 1200억달러 규모의 자산매입도 유지했다.

Fed는 27일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 종료 후 발표한 성명을 통해 0.00~0.25%인 기준 금리 동결을 발표했다.

Fed는 "최근 몇 달 동안 경제 활동과 고용 회복 속도가 완만해졌다"며 "팬데믹(전염병의 세계적 대유행)의 부정적 영향을 가장 많이 받은 분야들이 집중적으로 약해졌다"고 언급했다.

