내가 제안하는 우리 구 사업?... 중랑구, 10억 원 규모 주민참여예산 제안사업 공모

중랑구민, 중랑구 소재 기관 · 사업체 종사자, 학생 등 제안 가능...주민총회 통해 오는 8월 초 최종 공모사업 선정 예정

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 오는 4월9일까지 중랑구 주민참여예산 사업을 공모한다.

주민참여예산제도는 주민이 사업을 제안해 예산 편성에 직접 참여하는 제도로 올해 예산규모는 지난해 대비 1억 원 늘어난 10억 원이다.

공모분야는 생활주변 불편사항이나 소규모 동네환경 개선사업 에서부터 주민 숙원사업까지 다양, 주민들로부터 많은 관심을 받고 있는 대표적인 주민 직접참여 사업이다.

신청은 중랑구민 및 중랑구 소재 기관·사업체 종사자, 학생 등 누구나 가능, 중랑구청 홈페이지(구민참여 → 주민참여예산제→ 사업제안)를 통해 신청하거나 방문 또는 우편 신청도 가능하다.

신청과 관련한 자세한 사항은 중랑구청 마을협치과로 문의하면 된다.

신청사업은 특별한 제한이 없으나 인건비나 법정경비 등 경직성 경비와 단년도 사업이 아닌 계속사업, 특정단체(개인) 지원을 전제로 요구하는 사업, 총 사업비 1억 원 이상 또는 행사성 사업비 3000만 원 이상인 사업은 제외된다.

제안된 사업은 주민참여예산위원회의 검토와 심의를 거쳐 8월 중 주민총회를 통해 최종 선정되고 예산편성 및 구의회 예산심사과정을 거쳐 확정된 후 2022년에 추진된다.

류경기 중랑구청장은 “매년 시행되는 주민참여예산제도를 통해 구민들께서 실생활에서 체감하는 지역사회 문제와 숙원사업 해소방안을 제안해 주시는 데 감사하고 있다”며 “이번 주민참여예산을 통해 지역사회 발전을 위한 참신한 사업을 많이 신청해주시기 바란다”고 말했다.

2020년 주민참여예산 시행사업으로 ▲망우산 근심 먹는 우체통 활성화 사업 ▲장미 크리스마스 트리 조성 사업 등 다양한 사업이 추진돼 구민의 높은 호응을 얻었다.

올해는 9억3000여만 원, 31개 사업을 선정, ▲ 자락카페 가든 설치 ▲ 장미터널 스토리텔링 게시판 설치 등 다양한 사업을 추진할 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr